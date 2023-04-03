В Челябинске задержали несколько авиарейсов из-за отключения электроэнергии в аэропорту

Ситуацию взяли на контроль Челябинская и Свердловская транспортные прокуратуры

Сегодня вечером, 3 апреля, челябинский аэропорт «Курчатов» был закрыт для прилета и вылета воздушных судов. Ограничения продлились до 19:30 часов и были связаны с отключением электроэнергии в аэропорту, сообщают в Телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Из-за инцидента были задержаны вылеты двух рейсов:

— Челябинск-Сочи авиакомпании «Nordwind Airlines»

— Челябинск-Москва (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот»

Рейс сообщением Москва (Домодедово)-Челябинск авиакомпании «S7 Airlines» совершил посадку на запасном аэродроме в аэропорту Екатеринбурга.

После того, как подачу электроэнергии в аэропорту Челябинска возобновили, ограничения на вылеты и посадку были сняты.