В Челябинске задержали иностранцев при попытке ввезти молочную продукцию и мед без документов

Граждане Узбекистана задержаны с 5 кг груза

17 февраля при досмотре ручной клади у пассажиров, прибывших рейсом Ташкент — Челябинск из Узбекистана, пресечена попытка воза животноводческих продуктов. Трое иностранцев пытались ввезти без документов почти 5 кг курута и меда. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В соответствии с действующим законодательством небезопасные в ветеринарно-санитарном отношении продукты запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации и подлежат возврату в страну отправления. Управление напоминает, что ввозить поднадзорный груз можно, но либо с заранее оформленным разрешением от Россельхознадзора, либо без него, если гостинец не более 5 килограммов (в расчете на одно физическое лицо) и находится в заводской упаковке», — пояснили в пресс-службе Россельхознадзора.

Граждане Узбекистана привлечены к административной ответственности, продукция будет уничтожена.