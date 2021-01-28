С улиц Челябинска заберут тысячу бездомных животных

Компания «Ремком» получила на это от мэрии 120 тысяч рублей

В Челябинске подвели итоги работы подрядчиков по отлову бесхозных животных. В рамках контракта с прошлым подрядчиком было отловлено 554 «беспризорника», из которых 102 отпустили в привычную среду обитания. Однако в ходе работы подрядчика были выявлены нарушения, которые он не устранил.

«Не всегда велась видеосъемка, не всегда заполнялась документация. Контрольные акты, которые мы составляли, свидетельствовали о том, что организация ненадлежащим образом исполняет условия контракта. Мы их предупреждали, было выставлено пять уведомлений, но контракт пришлось расторгнуть допсоглашением», — заявила глава Челябинска Наталья Котова.

Новый контракт заключили с подрядчиком ООО «РемКом». В 2021 году подрядчику предстоит отловить тысячу бездомных особей.

Контракт на отлов беспризорных животных мэрия Челябинска заключила еще в середине декабря прошлого года. На выполнение работ выделялось 14 млн рублей. Однако «Ремком» снизил цену в 116 раз — до 120 тыс. руб. За эти деньги, согласно техзаданию, фирма должна исполнять обязанности с 11 января до 24 декабря 2021 года. В обязанности подрядчика входит отлов, транспортировка и даже содержание животных в приюте.

По данным базы «ЛИК: эксперт», ООО «Ремком» работает в Челябинске с 2014 года. Это микропредприятие, в нем трудятся четыре человека. Основным видом деятельности является производство металлических изделий. Директором является Рафаил Абдрахманов, он же — собственник. Предприниматель также является учредителем одного из «мусорных» перевозчиков Челябинска ООО «Антей». Эта фирма основала ассоциацию «Чистая среда», которая объединяет несколько крупных транспортных предприятий, занимающихся вывозом мусора.

«Ремком» завершило 2019 год с убытком в размере 1,2 млн рублей. В 2020 году компания также выиграла контракт на отлов животных в поселке Первомайский стоимостью 308 тыс. рублей. Кроме того, организация будет заниматься отловом животных (контракт на 200,6 тыс. рублей) и работой в приюте (213 тыс. рублей) в Коркинском районе.