В Челябинске за выходные вывезли более 10 тысяч тонн снега

Сегодня дорожники продолжают приводить город в порядок

За минувшие выходные челябинские дорожники вывезли на полигон более 10 тысяч тонн снега. Работы по уборке осадков, а также подсыпка противогололедными материалами опасных участков не прекращались и в выходные дни. Сегодня утром, 18 января, в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска рассказали, сколько машин убирали снег минувшей ночью.

«В ночь на 18 января на улицах Челябинска работало 195 единиц техники: 35 комбинированных дорожных машин, 59 тракторов МТЗ, 33 погрузчика, 63 самосвала, 5 автогрейдеров. В уборке было задействовано 94 дорожных рабочих. За ночь вывезено 2958 тонн снега»,— сообщили в комитете.

Специалисты очищали от снега не только дороги и тротуары, но и остановки общественного транспорта и прилотковую часть. Для предотвращения гололеда велась подсыпка опасных участков, в том числе спусков и подъемов.

Сегодня днем работы по уборке снега продолжатся.