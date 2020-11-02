В Челябинске за выходные остановили 174 пьяных водителя

150 водителей управляли авто, не имея прав на управление.

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В Челябинске с 30 октября по 1 ноября сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 174 водителя, которые управляли авто в состоянии опьянения или отказывались от прохождения медосвидетельствования. В зависимости от решения суда им грозит лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

«При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 23 водителя, которые будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Добавим, что к административной ответственности привлечены 150 «бесправников».