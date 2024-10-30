В Челябинске за выделенными полосами наблюдают 12 камер

Еще столько же запустят до нового года

В Челябинске заработали первые камеры, фиксирующие выезд автомобилей на выделенную полосу. В коридоре Комсомольского проспекта запущены 12 камер, еще одна — мобильная (катается по городу на одном из автобусов) — работает в тестовом режиме. Сколько еще точек с камерами появятся в ближайшее время, рассказал в своем телеграм-канале замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

Так, до конца года включат еще 12 камер. Они установлены в коридорах Северо-Крымской, Труда, проспекта Ленина и Рождественского. Сейчас они проходят пусконаладку и доработку.

Также еще около восьми камер планируют поставить и включить уже в следующем году.

Напомним, по выделенной полосе может ездить только маршрутный общественный транспорт, школьные автобусы и такси. Автобусы, чьи маршруты не проходят по дороге с выделенками, не могут двигаться по крайней полосе. То же касается таксистов, лишенных лицензии.

Штраф за выезд на полосу для общественного транспорта составляет 1500 рублей.