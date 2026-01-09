В Челябинске за выброс новогодней ели в мусорный бак оштрафуют на 250 тысяч рублей

Крупногабаритный мусор необходимо вывозить по правилам

В Челябинске за выброс новогодней ели в мусорный бак оштрафуют на 250 тысяч рублей. Новогодние ели, сосны и пихты нельзя выбрасывать в контейнеры, поскольку это крупногабаритный мусор, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Одно дерево может вывести из строя целый мусоровоз, ведь ему не под силу спрессовать ствол. В итоге повреждаются механизмы, ломается оборудование, машину снимают с рейса и отправляют на ремонт», — объяснили в мэрии.

После праздников дерево нужно разместить рядом с мусорным контейнером: коммунальные службы смогут отдельно вывезти его на переработку или утилизацию.

За неправильно выброшенную елку предусмотрена административная ответственность для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 250 тысяч рублей.

За незаконную рубку елок в Челябинской области могут оштрафовать на 500 тысяч рублей.