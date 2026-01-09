В Челябинске за сутки вывозят на полигон около 15 тысяч кубометров снега

Ежедневно улицы города очищают до 300 единиц техники

В Челябинске за сутки вывозят на полигон около 15 тысяч кубометров снега. Ежедневно улицы города очищают от 200 до 300 единиц техники, сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Лошкин.

«Круглосуточно в городе работает от 200 до 300 единиц техники и 400-500 рабочих. В среднем за сутки на полигон вывозим около 15 тысяч кубометров снега. А порой и в полтора-два раза больше», — уточнил он.

Управляющим компаниям и подрядчикам ранее было поручено обеспечить необходимую очистку дорог, тротуаров и уличной инфраструктуры в новогодние праздники. Челябинск начинает готовится к первой рабочей неделе в 2026 году.

Также дорожники Верхнеуральского округа продолжают очищать улицы от снега. Проводятся работы по расширению проезжей части. На участках трассы задействована спецтехника.