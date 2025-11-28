В Челябинске за сутки нашли очередного расклейщика рекламы на арт‑объектах

В поисках помогли камеры видеонаблюдения

Сотрудники администрации Челябинска и правоохранительных органов за сутки выявили и установили личность мужчины, который занимался незаконной расклейкой объявлений на арт-объектах и уличных столбах, сообщает пресс-служба мэрии. Нарушение было зафиксировано в начале ноября на арт-объекте проекта «Город в красках» и столбах на улице Свободы, 185а.

Совместная работа администрации города и МВД позволила оперативно идентифицировать нарушителя по записям с камер видеонаблюдения. Мужчину доставили в отделение полиции, где он полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено административное дело.

Как сообщили в администрации города, нарушителю придется заплатить два штрафа по пять тысяч рублей каждый за нарушения правил благоустройства. В настоящее время городские службы уже очистили объекты от незаконной рекламы.

«Выявление правонарушителей будет идти в постоянном режиме. Это направление работы поставлено на особый контроль», — подчеркнули в администрации Челябинска.