В Челябинске за первые часы приемной кампании в первые классы подано более 5 тысяч заявлений

Стартовал первый этап записи первоклассников на 2023/24 учебный год

В Челябинске в пятницу, 31 марта, в 9 утра стартовала приемная кампания в первые классы школ. За два часа родители будущих учеников подали 5105 заявлений, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в рамках первого этапа заявления подают родители детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право на место вне очереди и преимущественное право приема в школу, где обучаются их братья и сестры.

Для горожан работает горячая линия по вопросам приема в первый класс: 700-18-03, 700-18-07, 700-18-10.