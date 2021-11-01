В Челябинске за отсутствие масок оштрафовали 219 человек

При проверке 57 ночных развлекательных заведений составлено 9 протоколов

На минувшей неделе в Челябинске прошли проверки на соблюдение посетителями магазинов масочного режима, а также рейды по предприятиям на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов на аппаратном совещании доложил о выявленных нарушениях.

«Управлением торговли совместно с Роспотребнадзором по Челябинской области и УМВД по Челябинску проведены комплексные проверки семи предприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, составлено пять протоколов. По двум предприятиям материалы переданы в суд по приостановке деятельности»,— доложил чиновник.

Кроме того, за неделю полицейские и сотрудники районных администраций проверили 412 магазинов и торговых центров, в числе которых ТРК «Родник», «Горки», «Космос», ТРЦ «Алмаз», ТК «Кольцо» и другие. За нарушения масочного режима оштрафовали 219 человек.

Не обошлось без протоколов и при проверке ночных развлекательных заведений.

«Проведены проверки 57 ночных развлекательных заведений. По выявленным нарушениям составлено девять протоколов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, реализацию кальяна и работу после 23:00»,— добавил Игорь Постнов.

Напомним, с 30 октября вход в ТРК и ТЦ доступен только по QR-кодам. Однако это не означает, что горожане могут находиться в помещениях без масок. Полицейские по-прежнему следят за соблюдением масочного режима.