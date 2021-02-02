В Челябинске за ночь вывезли рекордное количество снега

Дорожники продолжают очищать город от осадков

Минувшей ночью челябинские дорожники продолжили приводить город в порядок. Как обычно, техника и рабочие очищали от снега не только дороги, но и тротуары, и остановочные комплексы. Подробнее рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«В ночь с 1 на 2 февраля на улицах Челябинска работало 216 единиц техники: 37 комбинированных дорожных машин, 57 тракторов МТЗ, 47 погрузчиков, 69 самосвалов, 6 автогрейдеров. В уборке было задействовано 89 дорожных рабочих. Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части. Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи; велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда»,— уточнили в комитете.

За ночь на полигон было вывезено 5 382 тонны снега — почти на тонну и даже две больше, чем ежедневно дорожники убирали в течение этой зимы.

Напомним, сегодня синоптики прогнозируют в Челябинске небольшой снег. Рабочие уже готовы к борьбе с осадками и возможным гололедом.