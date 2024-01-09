В Челябинске за ночь вывезли около 650 самосвалов со снегом

На улицах до сих пор затруднено движение после осадков в воскресенье

В Челябинске утро 9 января выдалось сложным для перемещений по городу. Причиной многочисленных пробок и задержек общественного транспорта стали ДТП и участки проезжей части, где все еще не чищен снег. В комитете дорожного хозяйства города отчитались о количестве рабочих и объемах вывезенного на полигон снега.

Так, за ночь из города на полигон отправили более 16 тысяч кубометров снега. По подсчетам ИА «Первое областное», такое количество вместится примерно в 650 самосвалов. На утро в городе работают 287 единиц техники. В уборке задействовано 520 дорожных рабочих.

В КДХ также предупредили, что дорожники могут посыпать спуски и подъемы реагентами.



Сегодня утром горожанам пришлось столкнуться с 10-балльными пробками. Общественный транспорт сбился с расписания.