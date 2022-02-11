В Челябинске за ночь полицейские выявили более десятка нетрезвых водителей

Еще шесть человек управляли автомобилем без прав

В Челябинске вблизи развлекательных заведений полиция провела рейд по выявлению водителей, которые находятся за рулем в состоянии опьянения. Дополнительно на службу был выведен 41 экипаж дорожно-патрульной службы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе ночного рейда полицейскими пресечено 88 административных правонарушений. В том числе выявлено 16 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде, и тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Нарушители привлечены к административной ответственности и по решению суда будут подвергнуты наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей», — уточнили в ведомстве.

Двое водителей уже не первый раз управляли автомобилем в состоянии опьянения. Их привлекут к уголовной ответственности в соответствии со статьей 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Шесть человек, которых полицейские остановили во время ночного рейда, не имели права управления автомобилем. Их также привлекли к административной ответственности по статье 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.