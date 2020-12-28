В Челябинске за несоблюдение ковидных мер штрафы получили шесть развлекательных заведений

В целом более 98 процентов городских предприятий соблюдают эпидемиологические требования

В Челябинске сотрудники полиции совместно с Роспотребнадзором продолжают рейды по развлекательным заведениям, предприятиям общепита, торговли и другим с целью выявления нарушений коронавирусных мер. На прошлой неделе проверено почти 700 предприятий, и, как отмечает заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, большинство соблюдают меры. Подробнее чиновник рассказал сегодня, 28 декабря, на аппаратном совещании.

«За эти выходные проверено 87 заведений, в шести из них были обнаружены нарушения. Всего 605 разного вида предприятий мы проверили за неделю, в целом исполнение норм составляет 98,5 процента»,— сообщил Олег Извеков.

Кроме того, в Челябинске продолжается работа по контролю елочных базаров. Так, на прошлой неделе специалисты выявили девять несанкционированных точек в разных районах города. На данный момент они ликвидированы.