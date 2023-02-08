В Челябинске за неделю выявили 111 нарушений при уборке снега

В ходе рейда проверили 63 улицы города

В Челябинске продолжаются проверки качества уборки снега. За прошедшую неделю проверено 63 улицы, выявлено 111 нарушений, сообщили в пресс-службе мэрии.

Комиссия составила 21 акт. Среди самых распространенных нарушений — снег и наледь на тротуарах, проездах и парковках, а также складирование снега на прилегающих территориях.

Также в феврале проверили 39 торговых предприятий, 28 из которых оставляли снежные навалы вдоль дорог. На сегодня большая часть из них устранила нарушения. Две организации оштрафовали.

Ранее в Нязепетровском районе проблема вывоза снега потребовала вмешательства прокуратуры. Проверка выявила ненадлежащую уборку, снежные навалы на тротуарах и остановках.

В отношении начальника отдела по дорожному хозяйству и благоустройству администрации района возбуждено административное дело, назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

В Челябинске за первую декаду января подрядчиков оштрафовали на более чем три миллиона рублей за плохую уборку снега.