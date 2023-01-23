В Челябинске за неделю вывезли двойную норму снега

Власти усилили контроль за работой подрядчиков

На минувшей неделе в Челябинске вывезли на снегосвалку почти двойную норму снега — более 153 тысяч кубометров осадков. Как сообщил 23 января на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, практически вся магистральная сеть на сегодняшний день приведена в порядок.

«На прошедшей неделе был усилен контроль за работой подрядных организаций по ручной уборке, очистке тротуаров, бордюров, прилотковой части, заездных карманов — то есть практически по всей транспортной инфраструктуре улично-дорожной сети. Мы подвели итоги работы за неделю в пятницу и наметили план дальнейшей работы», — отчитался Андрей Ксензов.

Также он добавил, что основные улицы все очищены от снега, остался ряд второстепенных, на которых уборка продолжится на этой неделе.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что, несмотря на большое количество вывезенного снега, жалобы в мэрию поступали от жителей всех районов. Мэр поручила продолжать работу по контролю за подрядчиками.

Также на аппаратном совещании глава города поручила очистить территории ТРК от снега и наледи.