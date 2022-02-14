В Челябинске за неделю приняли на работу 22 водителя и кондуктора

Благодаря новым кадрам количество рейсов общественного транспорта будет стабильным

В Челябинске продолжают принимать водителей и кондукторов общественного транспорта. Как доложил сегодня, 14 февраля, на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, за неделю принято 16 водителей и 6 кондукторов автобусов.

«За прошедшую неделю в МУП „Служба организации движения“ трудоустроено 16 водителей, всего на сегодняшний день 368 водителей. Направлены на медицинский осмотр 15 человек. Но при этом уволилось три водителя. По кондукторам: принято за прошедшую неделю шесть человек, на сегодняшний день на линии работает 261 человек»,— доложил чиновник.

Благодаря трудоустройству новых водителей выход транспорта на линию стабилизировался. По словам Андрея Ксензова, сегодня на линию вышли все 176 автобусов.

Напомним, на прошлой неделе на больничный ушли 52 водителя и 47 кондукторов. В результате количество транспорта на линии снизилось до 170 единиц.

Водителей общественного транспорта начали активно искать после существенного обновления подвижного состава и реализуемой транспортной реформой. На работу принимают не только водителей автобусов, но и электротранспорта. Водителям обещают зарплату до 45 тысяч рублей, полный соцпакет и помощь с выплатой ипотеки.