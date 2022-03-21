В Челябинске за неделю отловили более 20 бездомных собак

Животных доставят в приют, где их чипируют и стерилизуют

В Челябинске подрядчики продолжают отлавливать бездомных животных и помещать их в приют. Так, на прошедшей неделе отловили 21 животное. Об этом на аппаратном совещании доложил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«За прошедшую неделю было отловлено и помещено в приют 21 животное без владельца. Все поступающие заявки остаются на особом контроле»,— сообщил чиновник.

В середине февраля Александр Астахов на аппаратном совещании доложил, что в Челябинске увеличат количество бригад, которые занимаются отловом безнадзорных животных, а также увеличат количество мест в приюте, куда их доставляют. Таким образом, количество отлавливаемых животных составит до 170 голов в месяц, а держать в приюте можно будет одновременно до 200 бездомных собак и кошек.

Узнать о том, как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное, а также о том, легко ли поймать стаи собак в городе-миллионнике, читайте в нашем материале.