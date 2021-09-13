В Челябинске за неделю нашли более ста пропавших люков

Работа будет продолжена, заявили в администрации города

В Челябинске за прошедшую неделю обнаружили и вернули более ста пропавших крышек от колодцев. Об этом в понедельник, 13 сентября, на аппаратном совещании доложил замглавы города Александр Астахов.

«Эта работа будет продолжена», — добавил Александр Астахов.

Глава Челябинска Наталья Котова поблагодарила сотрудников МВД за проделанную работу.

Напомним, организовать совместные с полицией мероприятия по предотвращению краж люков мэр поручила после участившихся обращений о пропавших крышках.

ИА «Первое областное» сообщили, что за восемь месяцев 2021 года в Челябинске украли более четырех тысяч люков.

На прошлой неделе в пунктах приема металлолома полицейские изъяли 53 пропавших люка.