В Челябинске за нарушение санитарных мер закрыли два магазина

В областном центре продолжаются проверки предприятий полицейскими и сотрудниками Роспотребнадзора

В Челябинске продолжаются проверки магазинов и предприятий общественного питания на соблюдение масочного режима и санитарно-эпидемиологических норм. Без профилактических бесед вновь не обошлось, кроме того, суд постановил временно закрыть два магазина. Об этом сегодня, 25 января, во время аппаратного совещания сообщил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«Продолжаются проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима предприятиями, 330 предприятий проверили на минувшей неделе совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора. Два предприятия торговли по решению суда приостановили свою деятельность»,— сообщил чиновник.

Олег Извеков обратился к бизнесменам с просьбой не расслабляться и следить за соблюдением санитарно-эпидемиологического и масочного режимов как сотрудниками, так и посетителями.