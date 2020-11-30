В Челябинске за нарушение санитарных норм оштрафовали четырёх водителей

В городе продолжаются проверки общественного транспорта на соблюдение «коронавирусных» мер.

В Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта на соблюдение как масочного режима, так и санитарно-эпидемиологических требований. На прошедшей неделе нескольким водителям выписали штрафы. Подробнее в ходе аппаратного совещания рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«Продолжаются проверки общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима. За прошедшую неделю проверено 188 единиц транспорта. В ходе контроля графика дезинфекции общественного транспорта на трёх предприятиях — ООО „Такси-Сервис Ком“, ООО „Гранд-Сервис“ и ИП Деменюк — было проверено 19 транспортных средств, у пяти водителей были выявлены нарушения»,— рассказал чиновник.

В ходе совместных рейдов Управления транспорта, Госавтоинспекции и Роспотребнадзора тоже были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Из проверенных 27 единиц транспорта к административной ответственности привлечены четыре водителя компаний ООО «Такси-Сервис», ООО «Автобан» и ООО «УралДом». Кроме того, юридическому лицу ООО «Автобан» направлено требование об устранении нарушений.