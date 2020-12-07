В Челябинске за нарушение ковидного режима закрыли два предприятия

Не прошли проверку и некоторые транспортные компании.

На прошлой неделе вновь не все развлекательные и торговые предприятия прошли проверку Роспотребнадзора по соблюдению санитарных требований и масочного режима. Транспортные компании и водители тоже не отличились послушанием. Подробнее о предпринятых мерах сообщили ответственные чиновники во время аппаратного совещания.

«За выходные проверено 56 развлекательных заведений, составлено 5 материалов. К сожалению, ещё не все заведения развлекательного характера соблюдают ковидные ограничения, но тенденция уже улучшается. В суд за минувшую неделю передали 17 материалов, два предприятия приостановили свою деятельность. 47 предприятий за неделю проверили на соблюдение масочного режима»,— рассказал заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Что касается нарушений санитарно-эпидемиологических норм в транспорте, то, по словам заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, в ходе контроля графика дезинфекции нарушения были выявлены на четырёх предприятиях. На соблюдение санитарных норм проверено 23 единицы транспорта, у 6 водителей были выявлены нарушения. Ещё 187 единиц транспорта проверили на соблюдение пассажирами и водителями масочного режима.

«В ходе совместных рейдов Управления транспорта с Госавтоинспекцией и Роспотребнадзором по проверке нарушений санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте проверено 46 единиц машин, 5 водителей привлечены к административной ответственности, двум юридическим лицам направлены требования об устранении нарушений»,— добавил Максим Куляшов.

Напомним, режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 27 декабря. Развлекательным заведениям запрещено проводить дискотеки, а также другие массовые мероприятия. Кроме того, работа общепита запрещена в ночные часы до 10 января 2021 года.