В Челябинске за месяц субботников вывезли рекордные 3 тысячи тонн мусора

Весенняя очистка города завершается

В столице Южного Урала подвели итоги весенних субботников. За месяц уборки города на полигон вывезли более 3 тысяч тонн мусора — это рекордный показатель за последние годы. Об этом сообщил глава Челябинска Алексей Лошкин.

Мэр поблагодарил всех, кто принял участие в наведении порядка.

«Хочу поблагодарить жителей города Челябинска, всех неравнодушных предпринимателей, бизнес, все предприятия, которые привлекли свои трудовые коллективы и вышли на уборку города Челябинска. В этом году мы вывезли рекордный объем мусора — это более 3 000 тонн. Их складируют на полигон», — отметил Алексей Лошкин.

По словам главы города, формально субботники завершаются в конце апреля. При этом мэр дал поручение дополнительно навести порядок в местах общественного пребывания, где горожане любят гулять, а также на территориях, где пройдут майские праздничные мероприятия.

«На этих территориях мы будем еще дополнительно наводить марафет, чтобы внешний вид у них в момент проведения публичных массовых мероприятий был достойным», — пояснил Алексей Лошкин.

Также он поручил после проведения всех праздничных мероприятий вновь привести эти места в порядок. Уборка города продолжится и в мае, но уже в точечном формате.

