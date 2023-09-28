В Челябинске за лето-2023 закрыли 54 незаконные свалки

На полигоны вывезли 33 тонны мусора

В Челябинске с июня по сентябрь 2023 года ликвидировали 54 незаконные свалки. Еще 57 похожих объектов также вскоре планируют закрыть. В пресс-службе городской администрации ответили на публикацию общественников, обеспокоенных возникновением стихийных свалок.

«Мы составили реестр несанкционированных свалок по улицам: Гончаренко, Байкальская, Дзержинского, Новороссийская, Труда, Сулимова, Энтузиастов и другие», — сообщили ранее в телеграм-канале ОНФ.

В челябинской мэрии отметили, что в этом году в городе ведут серьезную работу по ликвидации незаконных свалок. За лето на полигон вывезли почти 33 тысячи тонн отходов. Для сравнения, это на 5 тонн больше, чем весит танк Т-34.

«Управление жилищно-коммунального хозяйства по обращениям граждан и управляющих компаний регулярно фиксирует свалки крупногабаритного мусора на контейнерных площадках и ведет работу с регоператором», — добавили в городской администрации.

В мэрии призвали региональное отделение ОНФ подключиться к работе.

Напомним, ранее стало известно, что на ликвидацию несанкционированных свалок из регионального бюджета выделено около 200 миллионов рублей. На каждой территории, где убирают мусор, ведется общественный мониторинг.