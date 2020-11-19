В Челябинске кофейню закрыли за «коронавирусные» нарушения

Деятельность заведения приостановили на 15 суток.

За нарушения в Челябинске закрыли одну из кофеен «Кофе и книги». Заведение не соблюдало необходимые в борьбе с коронавирусом меры.



Так, у сотрудников не измеряли температуру, владелец не закупил бесконтактные термометры, а в самом кафе не было дезинфицирующих средств и обеззараживателей воздуха. При этом в суде адвокат предпринимателя уверял, что все нарушения устранены и закрывать точку нет смысла, а можно обойтись устным замечанием. Но было принято другое решение.

«Судом было установлено, что бактерицидный излучатель не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил для профилактики коронавирусной инфекции. В качестве наказания суд постановил: 15 суток приостановления деятельности»,— рассказала главный специалист — эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП Ирина Кузнецова.

Теперь двери кофейни на 15 суток закрыты для посетителей. Сохранность пломб будет контролироваться судебными приставами. Отметим, что в Челябинске расположено несколько точек с одноимённым названием.