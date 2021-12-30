В Челябинске за год увеличилось количество вакансий для медицинских работников

Статистику подготовил сервис «Авито Работа»

За 2021 год в Челябинске на 281% увеличилось число вакансий для курьеров, для медсестер и медбратьев — на 250%. Значительно больше стало рабочих мест для упаковщиков и сборщиков заказов, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито».

По сравнению с осенью прошлого года число вакансий по всем профессиям на «Авито» в Челябинске выросло на 78%. Лидерами по востребованности стали курьеры: из-за развития онлайн-торговли их стали нанимать в 3,8 раза чаще. Устраиваться в службы доставки и на курьерские должности в других компаниях стали больше на 80%.

Медучреждения города разместили за год в 3,5 раза больше объявлений о найме медсестер и медбратьев.

«На 79% по сравнению с прошлым годом выросло количество вакансий для врачей, на 51% — для санитаров. При этом среди всех работников медучреждений именно младший медперсонал остается самым востребованным: на него приходится 3,8% объявлений от числа всех размещенных на „Авито“ вакансий. Доля предложений для врачей составляет 0,3%, для медсестер не достигает и 0,1%», — отметила региональный представитель „Авито Работы“ в УрФО Елизавета Чурина.

В объявлениях медсестрам предлагают зарплату от 35 тысяч рублей в федеральной сети медицинских лабораторий, от 30 до 36 тысяч — в стоматологической клинике, 35 тысяч рублей в месяц — в отделении УЗИ.

Также в топ-5 вошли вакансии упаковщиков (207%), сборщиков заказов (146%) и водителей (109%).

По доле вакансий на рынке массовых профессий в Челябинске лидерами остаются водители и менеджеры по продажам.

Если рассматривать группы профессий в целом, то на первое место по востребованности персонала вышла категория «Производство, сырье, сельское хозяйство». Она занимает 14% от числа всех вакансий. По 13% приходится на продажи и сферу транспорта и логистики. Далее следуют строительство (10%) и автомобильный бизнес (9%).