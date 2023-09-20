В Челябинске за год привели в порядок 235 дворов

Сезон благоустройства близится к завершению

В Челябинске подвели предварительные итоги благоустройства дворов в 2023 году. На всех объектах работы почти завершены: уровень готовности 98%. Из 54 придомовых территорий, включенных в нацпроект «Формирование комфортной городской среды», сданы 52. С учетом остальных программ общее количество обновленных за год дворов составило 235. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила пресс-служба городской администрации.

Работы проводились во всех районах областного центра. Так, в микрорайоне Парковом завершено благоустройство у дома 63а на улице Профессора Благих. Там появились современные игровые и спортивные площадки, новые скамейки и урны. Проезды и тротуары замостили асфальтом и организовали дополнительные места для машин. Аналогичные работы провели во дворе дома 8а на улице Савина на ЧТЗ.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что с 2019 по 2022 год в Челябинской области по программе «Формирование комфортной городской среды» было создано или приведено в порядок 671 общественное пространство, а также обновлено 812 дворов. Примерно такое же количество территорий благоустроено по инициативам самих жителей.