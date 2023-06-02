В Челябинске за два года нашли почти 300 брошенных во дворах автомобилей

58 отправились на штрафстоянки

Управление благоустройства администрации Челябинска продолжает борьбу с брошенными во дворах автомобилями. Такие «памятники» чаще всего привлекают детей, которые выбирают их местом для игр. Кроме того, они просто-напросто портят внешний вид дворов и мешают жильцам, занимая площадки.

За последние два года только в Челябинске нашли почти 300 таких «брошенок», и только часть владельцев убрали их самостоятельно, об этом нашему корреспонденту сообщили в мэрии.

«За последнее время брошенными разукомплектованными транспортными средствами было признано 298 автомобилей. После размещения уведомления на данных автомобилях 198 собственников убрали их самостоятельно, 58 автомобилей были эвакуированы на специализированную стоянку. По остальным автомобилям сейчас ведется работа», — перечисляет цифры начальник управления благоустройства Челябинска Антон Алексеев.

Вот и сегодня на штрафстоянку отправилась брошенная на Комсомольском проспекте десятка. Хотя назвать эту груду металла ВАЗ-2110 уже очень сложно: все, что осталось от отечественной легковушки, — проржавевший кузов. Колес на авто нет, стекла давно выбиты, а салон превратился в большую дворовую урну для мусора.

Таким машинам дали даже название — разукомплектованные. По заявкам горожан их эвакуируют на специальную стоянку. Если у такого авто найдется хозяин, он сможет его забрать, но только оплатив услуги эвакуатора и содержание на штрафстоянке.

Сообщить о том, что во дворе долгое время стоит брошенный автомобиль, можно в управление благоустройства мэрии Челябинска. Для этого необходимо просто написать письмо на электронную почту (blago@cheladmin.ru), указать в нем точное место расположения транспортного средства и приложить фотографии.