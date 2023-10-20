В Челябинске за день нашли более 200 нарушений в работе автобусов и маршруток

За неисправный транспорт перевозчиков привлекут к административной ответственности

Челябинские полицейские в четверг, 19 октября, провели сплошные проверки общественного транспорта. В результате было выявлено 218 нарушений водителями автобусов и маршрутных такси. Причем чаще всего (56 случаев) игнорировались правила перевозок пассажиров, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Кроме того, сотрудники полиции 29 раз останавливали автобусы за нарушение правил перестроения. У 22 транспортных средств при осмотре имелись технические неисправности. Еще 11 водителей ездили без полиса ОСАГО.

«В отношении перевозчиков, допустивших эксплуатацию технически неисправных транспортных средств, возбуждены дела об административных правонарушениях», — уточнили в полиции.

Напомним, что в настоящее время в Челябинске проходит транспортная реформа, в рамках которой все автобусные маршруты города планируется перевести на регулируемый тариф, что позволит контролировать качество работы перевозчиков. Весной 2023 года замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров сообщал ИА «Первое областное», что порядка 39% маршрутов в Челябинской агломерации действуют сейчас по регулируемым тарифам.