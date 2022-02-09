В Челябинске девять водителей маршруток задержали за управление в нетрезвом виде

Всего оформлено 325 протоколов о нарушениях

В Челябинске сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд. За четыре часа выявлено 325 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов, а также девять водителей, находившихся за рулем с признаками опьянения, сообщили в Госавтоинспекции.

В течение четырех часов 39 экипажей ДПС работали на территории Челябинска. За это время было выявлено два водителя, находящихся в состоянии опьянения, два факта повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения, пять водителей с признаками опьянения отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а также трое бесправников.

«Всего сотрудниками ДПС оформлено 325 административных материалов в отношении водителей пассажирского транспорта. Выявлено 44 факта управления автобусами при наличии неисправностей. Из них четыре факта — управление автобусом с неисправным рулевым управлением, все они были перемещены на специализированную стоянку», — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинску.

26 автобусов не прошли техосмотр, 12 водителей управляли автобусами без тахографов, а 10 водителей нарушили правила перевозки пассажиров.