В Челябинске за 24 миллиона рублей ремонтируют отделение для пересадки костного мозга

Стерильные боксы для помощи онкобольным оборудуют в областной больнице

В Челябинской областной больнице (ЧОКБ) ремонтируют гематологическое отделение для пересадки костного мозга. В августе Миасский завод медицинского оборудования завершит работы по оборудованию шести стерильных боксов для онкобольных пациентов, нуждающихся в трансплантации стволовых клеток. Деньги — больше 24 миллионов рублей — на эти цели дал благотворительный Фонд семьи Тиньковых. Об этом сегодня, 15 июля, ИА «Первое областное» сообщил заместитель генерального директора предприятия Николай Федоров.

«Одно из направлений Фонда — создание центров пересадки костного мозга в России. В Челябинске реализуется первый пилотный проект, поскольку в гематологическом отделении ЧОКБ, которым заведует Александр Коробкин, уже начали заниматься трансплантацией стволовых клеток», — рассказал Николай Федоров.

Напомним, врачи ЧОКБ провели пересадку костного мозга двум пациенткам с онкологией в конце прошлого года. Тогда женщины с лимфомой стали сами для себя донорами стволовых клеток.

В выборе подрядной организации благотворительная организация бизнесмена, который сам проходит лечение от рака, остановил свой выбор на Миасском заводе медицинского оборудования. Предприятие является пионером и лидером отрасли и занимается оснащением ведущих больниц Южного Урала.

В частности, завод оборудовал операционные блоки в хирургическом корпусе ЧОКБ, центре ядерной медицины и онкологии Челябинской области, инфекционном госпитале в Малой Сосновке, а также специализированные палаты в новом перинатальном центре и инфекционном отделении медсанчасти в Металлургическом районе.





К работе над оснащением гематологического отделения ЧОКБ предприятие приступило в марте.

«Общая стоимость, включая проектирование, общестроительные работы и оборудование, — чуть больше 24 миллионов рублей. Эти деньги выделил Фонд. Часть затрат — пока не знаем, в какую сумму они выльются, но она не такая большая, — берем на себя. Это наш благотворительный вклад в этот проект», — уточнил Николай Федоров.

К концу августа в отделении оборудуют шесть индивидуальных палат со стерильными условиями. Они особенно необходимы при подготовке и в процессе пересадки костного мозга. Поскольку онкобольные получают специальную терапию, подавляется их иммунитет. Это нужно, чтобы организм не воспринимал стволовые клетки как чужеродный объект и не отторгал их. Организм в этот момент открыт для всех инфекций, присоединение которых важно исключить.

«Для этого в палатах по принципу боксов создаем все условия, в том числе подачу стерильного воздуха. При входе предусмотрен шлюз. В нем создается избыточное давление, чтобы внешний воздух не попадал внутрь. Внутри для удобства пациента предусмотрены индивидуальные туалет и душевая кабина, чтобы он не покидал пределы палаты. Персонал может входить и выходить в специальной защитной одежде», — объясняет принцип Николай Федоров.

В боксах, которые на четверть представляют собой помещение в помещении, с герметичными стенами, потолком, дверями и окнами, будет создана круглосуточно контролируемая стерильная воздушная среда с автоматическим удаленным контролем за работой всех систем.





«Это тоже наша разработка, чтобы персонал мог задать только необходимые параметры по температуре, влажности и давлению. Представляет собой центральный медицинский кондиционер с системой подачи воздуха и распределительным устройством. Все это сопровождается системой обеззараживания воздуха с помощью фильтров тонкой очистки», — добавил Николай Федоров.

Палаты будут готовы к концу лета. Со сроками не затягивают, понимая важность и необходимость появления такого объекта в Челябинской области.