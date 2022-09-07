В Челябинске за 22 млн рублей изолируют 2 км теплосетей

Защитная мембрана убережет трубопровод от сбытчиков металла

В 2022 году в Челябинске восстановят изоляцию более двух километров теплового трубопровода. Новое покрытие будет из современной ПВХ-мембраны. Всего на восстановление изоляционного слоя потратят 22 миллиона рублей. Работы выполняет АО «УСТЭК-Челябинск». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Работы будут проходить на восьми участках теплосети. Самым протяженным участком, в один километр, станет промежуток второй тепломагистрали от ЧТЭЦ-3.

Новый материал невосприимчив к осадкам и выдерживает перепады температур от −55 до +60 градусов. ПВХ-конструкции не представляют интереса для сбытчиков металла. В отопительный период изоляция выполняет защитную функцию для жителей города: зимой в тепловом трубопроводе температура может достигать 130 градусов.

Впервые подобную технологию изоляции в Челябинске использовали в 2011 году. Тогда ПВХ-мембраной покрыли теплотрассу на перекрестке улиц Северный луч и Хлебозаводской. За 11 лет эксплуатации материал не потерял своих технических характеристик.