В Челябинске за 2025 год взыскали почти 2 млн рублей за простой транспорта

Только один застрявший на рельсах сегодня автовоз принесет в городскую казну почти 280 тысяч

В Челябинске за 2025 год взыскали почти два миллиона рублей за вынужденный простой транспорта. Как сообщает пресс-служба ЧелябГЭТ, деньги уплатят водители, которые регулярно пытаются пересечь обособленные трамвайные пути в неустановленных местах.

Одно из таких происшествий случилось сегодня, 22 декабря, ранним утром. Водитель автовоза нарушил ПДД, застрял на рельсах и парализовал движение трамваев на два часа в обоих направлениях. Ему придется оплатить ущерб — почти 280 тысяч рублей.

Отметим, за 2025 год ЧелябтГЭТ подал 32 таких иска о компенсации убытков.

