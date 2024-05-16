В Челябинске за 2024 год отремонтируют свыше 200 проездов во дворах

Работы по асфальтированию уже начались

С приходом благоприятных погодных условий в Челябинске стартовали работы по благоустройству дворов, общественных пространств и дорог. Особое внимание будет уделено придомовым территориям — за год в планах отремонтировать более 200 дорог и тротуаров во дворах, рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

«Многие из них не обновлялись десятилетиями. Очень неприятно сворачивать с хороших дорог на разбитый асфальт, чтобы проехать к своему дому или месту работы», — отметила мэр.

Благоустройство будет проводиться во всех районах Челябинска. Цифра запланированных на ремонт территорий не окончательна — она постоянно увеличивается благодаря поддержке властей области.