В Челябинске за 1,5 млн рублей продают пехотную лопату 1940 года

Какие еще редкости можно найти на досках объявлений

Жители Челябинска продают малую пехотную лопату 1940 года выпуска, уникальную зажигалку, настольную игру «Баскетбол» времен СССР и другие редкости. Стоимость таких вещиц, которые могли бы занять место в музее, доходит до 1,5 миллиона рублей. Подробнее о них — в подборке сервиса «Авито».

Самым дорогим предметом ушедшей эпохи, выставленным на продажу, стала малая пехотная лопата 1940 года выпуска (на главном фото) — владелец оценил ее в 1,5 миллиона рублей. Лопата в идеальном состоянии и имеет оригинальное клеймо. Отмечается, что такая лопата была символом фронтовой выносливости и использовалась не только как инструмент, но и как оружие.

Миллион рублей просит челябинец за уникальный коллекционный брелок-зажигалку Южно-Уральского сотового оператора. Сувенир выпустил первый на Урале сотовый оператор, основанный в 1995 году.

Легендарную настольную игру «Баскетбол» времен СССР на доске объявлений продают за полмиллиона рублей. Продавец уточняет, что игра в идеальном состоянии и до сих пор работает.





Замыкают подборку редкостей автографы всех участников группы «Кино». Они были взяты в марте 1987 года после концерта в актовом зале ЧПИ, а на следующий день владельцу удалось заполучить автограф и Виктора Цоя на встрече клуба филофонистов в ДК «Монолит». Подписи стоят на уникальной открытке-билете. В подарок продавец обещает оригинальный миньон группы. Все это за 350 тысяч рублей.



