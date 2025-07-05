Жители Челябинска продают малую пехотную лопату 1940 года выпуска, уникальную зажигалку, настольную игру «Баскетбол» времен СССР и другие редкости. Стоимость таких вещиц, которые могли бы занять место в музее, доходит до 1,5 миллиона рублей. Подробнее о них — в подборке сервиса «Авито».
Самым дорогим предметом ушедшей эпохи, выставленным на продажу, стала малая пехотная лопата 1940 года выпуска (на главном фото) — владелец оценил ее в 1,5 миллиона рублей. Лопата в идеальном состоянии и имеет оригинальное клеймо. Отмечается, что такая лопата была символом фронтовой выносливости и использовалась не только как инструмент, но и как оружие.
Миллион рублей просит челябинец за уникальный коллекционный брелок-зажигалку Южно-Уральского сотового оператора. Сувенир выпустил первый на Урале сотовый оператор, основанный в 1995 году.
Легендарную настольную игру «Баскетбол» времен СССР на доске объявлений продают за полмиллиона рублей. Продавец уточняет, что игра в идеальном состоянии и до сих пор работает.
Замыкают подборку редкостей автографы всех участников группы «Кино». Они были взяты в марте 1987 года после концерта в актовом зале ЧПИ, а на следующий день владельцу удалось заполучить автограф и Виктора Цоя на встрече клуба филофонистов в ДК «Монолит». Подписи стоят на уникальной открытке-билете. В подарок продавец обещает оригинальный миньон группы. Все это за 350 тысяч рублей.