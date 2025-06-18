В Челябинске юному граффитисту-вандалу вынесли штраф в 5 тысяч рублей

Подросток своим «творчеством» нанес ущерб в 200 тысяч рублей

Штраф в пять тысяч рублей назначили подростку-граффитисту, испортившему здания и арт-объекты. Такое решение приняла комиссия по делам несовершеннолетних Центрального района Челябинска. Учитывая возраст вандала, ему назначили максимальное наказание.

Напомним, южноуралец систематически портил арт-объекты по улице Тимирязева, 41а. Они были созданы в рамках проекта «Город в красках» челябинскими художниками. Кроме того, вандал также оставлял характерные метки на магазинах и трансформаторных будках. Всего насчитывается более 20 «рисунков» на городских фасадах, а сумма ущерба уже составляет 200 тысяч рублей. Юного художника нашли по записям с видеокамер возле одного из испорченных арт-объектов.

Ранее мы говорили, что мэр города Алексей Лошкин поручил администрации совместно с управляющими компаниями бороться с незаконными граффити. На участках, где часто появляются граффити, управляющие компании рассматривают возможность установки видеокамер. Записи помогут полиции оперативно найти нарушителей, чтобы привлечь их к ответственности.

Автор: Елизавета Михно