В Челябинске ёлочные ярмарки начнут работать с середины декабря

Решать, где разместятся точки продаж, будут районные администрации.

На прошлой неделе в администрации Челябинска прошло совещание по вопросам организации ёлочных ярмарок, в ходе которого была определена дата старта продаж ёлок. Подробнее в ходе аппаратного совещания рассказала заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Места для продажи ёлок будут определять районные администрации совместно с Комитетом по управлению имуществом. Комитет в настоящее время организовал работу по внесению изменений в перечень, который сегодня утверждён на уровне города, и с 15 декабря планируется начать работу ёлочных ярмарок»,— сообщила Надежда Рыльская.

Кроме того, во время совещания заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам совместно с УМВД России по Челябинской области решили, что правила благоустройства на ярмарках должны соблюдать их организаторы. За незаконной ёлочной торговлей будут следить районные администрации, Управление благоустройства Челябинска, городское Управление торговли и участковые.