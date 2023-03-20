В Челябинске ямочный ремонт улиц охватил все районы города

Горячий асфальтобетон планируют использовать только при положительной температуре воздуха

Поддерживающий ремонт дорожного полотна, который обычно называют ямочным, прошел на крупных челябинских улицах. Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 20 марта, доложил заместитель главы города по дорожного хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. По его словам, в порядок приводили улицы Бейвеля, Блюхера и Рождественского, где были самые большие разрушения.

«В центральной части города на прошлой неделе выдали предписание подрядчику по улицам Витебской и Смирных. По 2-й Павелецкой на этой неделе начнут работы по поддерживающему ремонту. Фактически охвачены все районы города, и все подрядчики вышли на текущий ремонт дорог», — отметил вице-мэр.

Также чиновник добавил, что в эти дни ремонт прерывали на сутки-двое. Глава Челябинска Наталья Котова поручила посмотреть еще и улицу Сулимова: там горожане пожаловались на состояние дороги.

«По идее, подрядчики знают свои улицы, которые убирают, поэтому не обязательно ждать обращения граждан. Им нужно самим выходить с инициативой и ремонтировать», — заявила градоначальница.

Кроме того, «дорожный» вице-мэр рассказал, что разметку на улицах планируют наносить при стабильной положительной температуре воздуха, а именно от +8 градусов по Цельсию. Это будет только в апреле. В первой декаде этого же месяца запустят первые асфальтобетонные заводы, поэтому в апреле планируется начать ремонт картами и горячим асфальтобетоном.

«В первую очередь посмотрите разметку возле социальных объектов, то есть у школ и больниц. Разделительные полосы на дорогах тоже требуют обновления», — поручила Наталья Котова.

Ямочный ремонт в Челябинске стартовал с 10 марта. Дорожники применяют холодную асфальтобетонную смесь, чтобы заполнять выбоины, которые представляют опасность для транспорта. В социальных сетях горожане жалуются на состояние проезжей части своих улиц. Например, на 40-летия Победы один из въездов в жилмассив не ремонтировали несколько лет. В редакцию ИА «Первое областное» обращались челябинцы, которые рассказали о ненадлежащем состоянии дороги на улице Кронштадтской.

Добавим, что на прошлой неделе Центр управления регионом запустил сбор информации о дорожных ямах в Челябинской области. Сообщения пообещали оперативно передавать ответственным лицам, причем уже есть пример, когда после подачи такой жалобы участок улицы привели в порядок.

