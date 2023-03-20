Поддерживающий ремонт дорожного полотна, который обычно называют ямочным, прошел на крупных челябинских улицах. Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 20 марта, доложил заместитель главы города по дорожного хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. По его словам, в порядок приводили улицы Бейвеля, Блюхера и Рождественского, где были самые большие разрушения.
«В центральной части города на прошлой неделе выдали предписание подрядчику по улицам Витебской и Смирных. По 2-й Павелецкой на этой неделе начнут работы по поддерживающему ремонту. Фактически охвачены все районы города, и все подрядчики вышли на текущий ремонт дорог», — отметил вице-мэр.
Также чиновник добавил, что в эти дни ремонт прерывали на сутки-двое. Глава Челябинска Наталья Котова поручила посмотреть еще и улицу Сулимова: там горожане пожаловались на состояние дороги.
«По идее, подрядчики знают свои улицы, которые убирают, поэтому не обязательно ждать обращения граждан. Им нужно самим выходить с инициативой и ремонтировать», — заявила градоначальница.
Кроме того, «дорожный» вице-мэр рассказал, что разметку на улицах планируют наносить при стабильной положительной температуре воздуха, а именно от +8 градусов по Цельсию. Это будет только в апреле. В первой декаде этого же месяца запустят первые асфальтобетонные заводы, поэтому в апреле планируется начать ремонт картами и горячим асфальтобетоном.
«В первую очередь посмотрите разметку возле социальных объектов, то есть у школ и больниц. Разделительные полосы на дорогах тоже требуют обновления», — поручила Наталья Котова.
Ямочный ремонт в Челябинске стартовал с 10 марта. Дорожники применяют холодную асфальтобетонную смесь, чтобы заполнять выбоины, которые представляют опасность для транспорта. В социальных сетях горожане жалуются на состояние проезжей части своих улиц. Например, на 40-летия Победы один из въездов в жилмассив не ремонтировали несколько лет. В редакцию ИА «Первое областное» обращались челябинцы, которые рассказали о ненадлежащем состоянии дороги на улице Кронштадтской.
Добавим, что на прошлой неделе Центр управления регионом запустил сбор информации о дорожных ямах в Челябинской области. Сообщения пообещали оперативно передавать ответственным лицам, причем уже есть пример, когда после подачи такой жалобы участок улицы привели в порядок.