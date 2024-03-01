В Челябинске дороги после таяния снега уже сейчас обнажили ухабы и колею. В пятницу, 1 марта, на аппаратном совещании глава города Наталья Котова поручила начать подготовку к ямочному ремонту. Сначала будут определены проблемные участки, а затем начнется заливка дыр асфальтобетонной смесью.
По словам заместителя главы города по дорожному хозяйству Андрея Ксензова, сейчас на дорогах идет активный вывоз снега. Это должно предотвратить подтопления на проблемных участках во время его таяния. Наталья Котова вместе с тем поручила уже сейчас начать обследование дорожной сети на необходимость проведения ямочного ремонта.
«Начнем с магистралей. Обычно в марте мы все обследуем, а в апреле приступаем к ремонту», — напомнила она.
Андрей Ксензов отметил, что заливку ям проведут холодной асфальтобетонной смесью. Такой метод — временная мера для поддержания дорог в безопасном состоянии. С окончательным наступлением теплых дней в городе проведут полноценный дорожный ремонт.
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