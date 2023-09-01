В Челябинске взялись за уничтожение запрещенной рекламы рядом со школами

Горожан призвали присоединиться к борьбе с пронаркотическими объявлениями

С начала учебного года наркодилеры начинают чаще размещать рекламу магазинов запрещенных веществ на стенах домов рядом со школами. В Металлургическом районе Челябинска провели рейд по уничтожению таких надписей. Подробности сообщили в пресс-службе мэрии.

В акции участвовали волонтеры, сотрудники «Центра народного единства», управляющих компаний и представители районной администрации. Каждого «вооружили» баллончиком с краской. Перекрывали запрещенные надписи не полностью — граффити просто делали нечитаемыми. В дальнейшем управляющие компании приведут в порядок фасады домов.

«Силы в данный момент чуть-чуть не равны. Потому что работают они по ночам, несколькими группами. Мы дежурить и ловить их в ночное время не можем. Поэтому стараемся по мере выявления это все закрашивать», — отметил гендиректор управляющей компании «Доверие» Дмитрий Ашмарин.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что присоединиться к борьбе с рекламой наркотиков может каждый горожанин. Особенно много подобных надписей в Металлургическом и Ленинском районах. Жильцы некоторых домов уже начали самостоятельно закрашивать рекламу. Главное — фотографировать граффити до и после закрашивания. Также важно покрывать краской не слишком большую площадь поверхности.