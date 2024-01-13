Подрядчикам, очищающим дороги Челябинска от снега, поручили уделить особое внимание улицам, по которым ходит общественный транспорт. Такое задание дали сегодня, 13 января, на оперативном штабе министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев и вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Кураторы комитета дорожного хозяйства, все руководители дорожного и транспортного блока администрации города в настоящее время находятся в городе для контроля за работой подрядчиков»,— сообщили в мэрии.
Уборка снега в Челябинске не прекращается ни на минуту. Минувшей ночью в городе работали почти 280 единиц техники и более 200 рабочих, сегодня днем — 277 спецмашин и 519 рабочих. За ночь на снегосвалку вывезли 22 тысячи кубометров снега.