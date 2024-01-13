В Челябинске взяли на контроль уборку снега с улиц, по которым ходит общественный транспорт

В городе продолжают устранять последствия прошедших ранее снегопадов

Подрядчикам, очищающим дороги Челябинска от снега, поручили уделить особое внимание улицам, по которым ходит общественный транспорт. Такое задание дали сегодня, 13 января, на оперативном штабе министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев и вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Кураторы комитета дорожного хозяйства, все руководители дорожного и транспортного блока администрации города в настоящее время находятся в городе для контроля за работой подрядчиков»,— сообщили в мэрии.

Уборка снега в Челябинске не прекращается ни на минуту. Минувшей ночью в городе работали почти 280 единиц техники и более 200 рабочих, сегодня днем — 277 спецмашин и 519 рабочих. За ночь на снегосвалку вывезли 22 тысячи кубометров снега.