В Челябинске выявили повышение концентрации вредных веществ в воздухе

Смог и неприятный запах задержатся в городе на неделю

Жители Челябинска на протяжении всей предстоящей недели могут ощущать неприятный запах из-за повышения концентрации вредных веществ в воздухе. Как сообщили 22 января в пресс-службе регионального Минэкологии, причиной являются погодные аномалии и отсутствие ветра.

«За последние сутки в Челябинске выявлена незначительно повышенная концентрация по взвешенным веществам и пыли (1-1,5 пдк — превышение на 0,5 пдк), что обусловлено воздействием всех источников загрязняющих веществ, вызванным отсутствием ветра и, как следствие, слабым рассеиванием. При этом в ряде районов города может ощущаться запах по причине повышенной концентрации оксида азота и углерода, что связано с предприятиями теплоэнергетики, систем отопления всех видов предприятий и организаций, частного и жилого сектора, оборудованных котельными, а также выхлопами автомобильного транспорта»,— рассказали в ведомстве.

По данным Минэкологии, с целью снижения влияния на атмосферный воздух со стороны предприятий в ряде городов региона действует режим неблагоприятных метеоусловий, а стационарные посты и передвижные лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга» мониторят превышение веществ в воздухе в круглосуточном режиме.

Кроме того, с предприятиями ведется работа по снижению выбросов, которую, как и мониторинг, специалисты будут проводить на протяжении всей недели.