В Челябинске выявили незаконных торговцев новогодними елками

Правоохранители изъяли более 400 деревьев

В Тракторозаводском районе Челябинска сотрудники полиции провели рейды по пресечению незаконной торговли хвойными деревьями. Правоохранители составили восемь административных материалов и изъяли более 400 деревьев. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.





«На территории района есть 22 торговые точки, где можно легально продавать новогодние деревья. Для этого нужно иметь соответствующие документы, в том числе договор с питомником о покупке хвойных. Документы вправе потребовать показать любой житель города», — отмечают в пресс-службе администрации Челябинска.

При этом торговля в неустановленных местах без договора — административное правонарушение, за которое можно получить штраф: от 1 до 200 тысяч рублей за торговлю в неустановленных местах и от 5 до 200 тысяч за самовольное занятие земельного участка. Также сотрудники полиции вправе изъять хвойные деревья.

Инструкцию о том, как и где выбрать новогоднюю ель читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

Читайте также репортаж о посещении некоторых челябинских торговых точек, где можно купить новогодние деревья.