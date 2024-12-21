В Челябинске выявили более сотни незаконных елочных базаров за 10 дней

В регионе продолжается профилактическое мероприятие «Ель»

В Челябинске полицейские за 10 дней проверили более 370 елочных базаров. 112 из них работали незаконно. В отношении нарушителей составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За торговлю елками без лицензии или государственной регистрации по статье 14.1 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере до 2,5 тысячи рублей для физических лиц, от четырех до пяти тысяч — для должностных и до 50-ти — для юрлиц.

Также правоохранители составили 51 протокол о повреждении дорог и других дорожных сооружений (статья 12.33 КоАП РФ).

Аналогичные проверки проводят во всех городах и районах Челябинской области. Так, в Копейске выявили четыре незаконных елочных базара, изъято 32 дерева. А в Карабаше остановили автомобиль ГАЗ, в котором перевозили древесину хвойных пород без документов. В отношении 45-летнего водителя также составили административный протокол.