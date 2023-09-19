В Челябинске выяснят причины задержки популярных автобусов

Пассажиры продолжают жаловаться на работу 64‑го маршрута

Жители областного центра недовольны работой автобусов, которые курсируют по самому популярному 64-му маршруту. В этом же списке оказались машины, ездящие из Ленинского и Тракторозаводского районов в центр города. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявила глава Челябинска Наталья Котова. Градоначальница поручила профильному заместителю уже завтра доложить ей о причинах задержек транспорта.

«Хочу обратить ваше внимание на работу автобусных маршрутов, потому что продолжают поступать обращения граждан на работу 64, 81 и 4-го автобусов, по несоблюдению расписания. Понятно, что идут ремонтные работы, какая-то часть автобусов может быть направлена по другому маршруту, но по этим автобусам разберитесь и доложите завтра», — сказала Наталья Котова.

По ее словам, никто специально не задерживает автобусы, чтобы они не соблюдали расписание. На это есть причины, поэтому необходимо изучить их и что-то изменить. При необходимости городские власти посоветуются с министерством дорожного хозяйства и транспорта, которое курирует транспортную реформу. Также глава города поручила обратить внимание на все направления, связанные с северо-востоком Челябинска и с Чурилово.

«В ежедневном режиме работает система ГЛОНАСС, сбоев здесь нет. Бывают сбои по направлениям, с каждым из них разбираемся», — ответил замглавы города Андрей Ксензов.

Кстати, с помощью областных властей в городе популярные маршруты усиливают новыми автобусами. Недавно полтора десятка машин, а также две новые «гармошки» осмотрел губернатор Алексей Текслер. Он заявил, что автобусы особо большого класса выпустят на маршрут № 64, а остальные «Волгабасы» поставят на 8-й маршрут, соединяющий северо-запад города с ЧТЗ. В ближайшие четыре месяца областной центр получит еще десять «гармошек».