В Челябинске выяснили, что интерес детей к профессии инженера вырос на 30%

В этом году на чемпионат «Инженерные кадры» подали заявки 6 тысяч участников

Количество детей, занимающихся инженерией и робототехникой, выросло в стране на 30%. Именно настолько увеличилось количество заявок на конкурс «Инженерные кадры России — 2025» по сравнению с прошлым годом, рассказал ИА «Первое областное» руководитель Дома юношеского технического творчества, директор «Кванториума» Владислав Халамов.

По его словам, в этом году количество заявок на участие достигло 6 тысяч. Столько детей из 63 регионов страны приняли участие в первичных соревнования. Затем они прошли региональный и республиканский отбор, в Челябинск на финал приехали около 650 инженеров, в том числе из Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

«Уровень проектов просто впечатляет. Я никогда не думал, например, что можно установить на беспилотник реактивный двигатель, собранный своими руками. Мы видели уже много крупных выставок беспилотников в самых разных городах России, но никогда никто не представлял такой реактивный двигатель, сделанный самостоятельно», — поделился Владислав Халамов.

В этом году конкурс «Инженерные кадры России» разделили на несколько категорий для школьников, студентов вузов и даже воспитанников детских садов: «ИКаРенок», «ИКаРенок без границ», «ИКаР-СТАРТ», «ИКаР-КЛАССИК», «ИКаР-ДЕБЮТ», «ИКаР-ПРОФИ», «ИКаР-ТехноКод», «ИКаР-БАС». Например, одни из самых юных участников конкурса — дошкольники из Пермского края. Они представили губернатору Челябинской области проект цеха чугунолитейного завода «Медведь». Кадры можно увидеть в нашем телеграм-канале.

«Сегодня на площадке у нас присутствуют все ведущие университеты Челябинской области, которые показывают возможности для выбора будущей специальности в мире инженерного дела, робототехники, машиностроения. И мы видим, насколько растет интерес у детей к инженерному делу, к сложным техническим специальностям», — отметил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

Напомним, сегодня в Челябинске стартовал финал конкурса «Инженерные кадры России — 2025». Два дня участники будут презентовать свои проекты и разработки: манипуляторы, беспилотники, роботов. Открыл мероприятие губернатор Алексей Текслер. Перед этим он успел пообщаться с детьми и осмотреть выставку, а после позвал старшеклассников из других регионов поступать в вузы Челябинской области:

«Мы делаем все для развития технических направлений в наших вузах. У нас мощные, сильные предприятия. Я приглашаю вас поступать в наши вузы и заниматься интересными проектами. Уверен, что вы найдете здесь, в нашем замечательном, красивом регионе, то, что в будущем позволит вам реализоваться».

Челябинскую область в финале представляют 142 участника в составе 47 команд, а также 210 тренеров и наставников. Поддержку им оказывают 42 представителя предприятий области.