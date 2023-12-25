В Челябинске вывозить мусор в январские праздники будут в усиленном режиме

Механизм уже отработан

В длинные январские праздники, которые продлятся с 1-го по 8-е число, вывозить мусор с контейнерных площадок в Челябинске будут в усиленном режиме. Об этом 25 декабря на аппаратном совещании сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Совместно с региональным оператором „Центр коммунального сервиса“ взяли на контроль и отработали механизм усиления работы по вывозу мусора в январские праздники»,— сообщил он.

Также Александр Астахов призвал автомобилистов не блокировать своими машинами подъезды к контейнерным площадкам, так как это ведет к срыву вывоза мусора и, как следствие, переполненным бакам.