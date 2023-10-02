В Челябинске выводят на дежурство снегоуборочные машины

В городе готовятся к возможному гололеду

С 5 октября в Челябинске начнут дежурить комбинированные дорожные машины для уборки снега и разбрасывания реагентов. Об этом в понедельник, 2 октября, на аппаратном совещании в администрации города сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По его словам, на минувшей неделе состоялась ревизия имеющейся у подрядчиков дорожной техники и запасов противогололедных материалов. По ее итогам, в зимний сезон 2023/2024 годов на улицах областного центра будет работать более 360 единиц различной техники, в том числе 76 комбинированных дорожных машин, 94 трактора, 77 самосвалов и 47 погрузчиков.

«С 5 октября переводим по одной-две комбинированные дорожные машины в режим дежурства на случай противогололедных мероприятий», — сообщил Ксензов.

Напомним, что на предстоящую неделю синоптики прогнозируют в Челябинской области теплую и солнечную погоду. Правда, во второй половине недели в регион придут дожди, а к выходным похолодает.