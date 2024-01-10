В Челябинске выводят из отпусков водителей общественного транспорта

Горожане второй день жалуются на отсутствие автобусов и трамваев

Второй день подряд жители Челябинска сообщают в редакцию ИА «Первое областное» о проблемах с общественным транспортом. Ждать автобусы и трамваи приходится долго, а приходят они битком набитые пассажирами. Накануне, 9 января, в мэрии сообщили, что проблемы возникли из-за нехватки водителей: по данным на вторник, на больничном числились 115 человек. Для того чтобы решить ситуацию, транспортные предприятия вызывают на работу тех, кто находится в отпуске.

«По данным на 10 января, на больничном находятся 96 водителей, в отпуске — 35. Транспортные предприятия ведут работу с персоналом, отзывают по возможности водителей из отпусков. 19 водителей подтвердили возможность выхода на линию из отпуска», — уточнили в мэрии.

Всего сегодня утром на линию вышло 210 автобусов, 104 трамвая и 45 троллейбусов.

В администрации Челябинска также сообщили, что ситуация находится на контроле.